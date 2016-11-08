«Уиджи. Проклятие доски дьявола»: ода христианским школам

Фильм ужасов «Уиджи. Проклятие доски дьявола» выйдет в российский прокат 10 ноября

Кадр из фильма«Уиджи. Проклятие доски дьявола»

Лос-Анджелес 1965 года. Вдова Элис вынуждена в одиночку тянуть двух дочерей- 15-летнюю Лину и 9-летнюю Дорис. Казалось бы, в этот ситуации все способы заработка хороши, к тому же роскошный дом, в котором обитает неполная семья, скоро должны отобрать за долги. Неудивительно, что Элис идет на подлог, регулярно проводя фальшивые спиритические сеансы и рассказывая многочисленным посетителям то, что они сами ожидают от нее услышать.

Ни шатко, ни валко, но бизнес идет в гору. А тут еще Элис узнает о доске Уиджи, которая позволяет общаться с духами посредством лупы и алфавита. Якобы, это даже можно делать безнаказанно, соблюдая лишь три правила: не играть в одиночку, всегда прощаться и никогда не пытаться связаться с миром мертвых на кладбище. Привыкнув к постановочным сеансам, Элис сразу же начинает дополнительно сооружать к доске нехитрую гарнитуру. Но тут вдруг выясняется, что все эти хлопоты излишни. Доска оказывается отменным проводником — особенно, когда темным силам удается проникнуть в душу меленькой Дорис.

Предыдущий фильм франшизы «Уиджи. Доска дьявола» отлично шел в прокате, но получил ворох негативных рецензий от профессиональных критиков. Создателей корили за предсказуемость сюжета, обилие типичных для «ужастиков» средней руки штампов, кучу неувязок и вялую раскачку сюжета. Перспективный режиссер Майк Флэнган сумел исправить большинство этих ошибок и по максимуму ликвидировать «черные дыры» фабулы.

Кадр из фильма«Уиджи. Проклятие доски дьявола»

Правильным ходом было сделать «Уиджи. Проклятие доски дьявола» не сиквелом, а приквелом. Благодаря этому Флэнган убил сразу несколько зайцев: обосновал многие подвисшие в воздухе эпизоды оригинальной ленты, придумал оригинальные локации и обосновал неторопливо развивающееся действие размеренными ритмами иной эпохи. Поклонники «золотых 60-х» насладятся нарядами тех времен, а эстеты оценят искусственно состаренную картину, в которой даже можно разглядеть прожженную сигаретой кинопленку! Тех, кому этого недостаточно, ждет также захватывающее путешествие в пыточные фашистской Германии.

Не ощущается прямолинейности и в методике «запугивания» зрителей. Авторы поставили себе цель выстраивать саспенс по закону джаза, избегая всякой предсказуемости и прямолинейности. В итоге страх нагнетается вовсе не в тех эпизодах, где его ожидаешь. А некоторые сцены жутки и комичны одновременно: например, блестящий монолог одержимой Элис про смерть от удушения, позаимствованный из культового хорророа «Избави нас от лукавого».

Кадр из фильма«Уиджи. Проклятие доски дьявола»

При этом фильм «Уиджи. Проклятие доски дьявола». Симптоматично, что впустив в себя злого духа, Дорис сутками смотрит телевизор. Плюс в то время, как либеральные СМИ выливают ушаты грязи на Православие и уроки ОПК, американцы демонстрируют нам фильме позитивный пример христианской гимназии и заправляющего ей католического священника. Правда, как это часто бывает, клирик оказывается бессилен перед наступающим на него злом, но таковы уж законы жанра в фильмах об экзорцизме. Очень хотелось бы, чтобы этот стереотип был в будущем сломан, причем, усилиями именно россйиских кинематогрфаистов.

Фото с сайта kinopoisk.ru