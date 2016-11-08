]]> ]]>
Главная Кино Новости

У «Теории большого взрыва» появится приквел о Шелдоне

14:08 8.11.2016
Постер сериала «Теория большого взрыва»
Постер сериала «Теория большого взрыва»

Телеканал CBS запустил в разработку приквел популярного ситкома «Теория большого взрыва», пишет Deadline.

Новое телешоу получило название «Шелдон» и будет посвящен исключительно герою Шелдону Куперу. Сериал расскажет о жизни гениального физика до того, как тот встретил своих друзей. Повествование покажет Шелдона начиная с 12 лет.

Шоураннером ситкома назначен один из авторов сценария оригинального сериала Стивен Моларо. Пилот «Шелдона» еще не написан, однако по мнению инсайдеров у шоу есть перспективное будущее.

Сериал «Теория большого взрыва» впервые вышел на экраны в 2007 году. Сейчас идет десятый сезон телешоу. Актеры, играющие ведущие роли в ситкоме на текущий момент являются самыми высокооплачиваемыми на телевидении — они получают по 1 миллиону долларов за серию.

Темы: Кино в мире, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.