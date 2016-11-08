У «Теории большого взрыва» появится приквел о Шелдоне

Телеканал CBS запустил в разработку приквел популярного ситкома «Теория большого взрыва», пишет Deadline.

Новое телешоу получило название «Шелдон» и будет посвящен исключительно герою Шелдону Куперу. Сериал расскажет о жизни гениального физика до того, как тот встретил своих друзей. Повествование покажет Шелдона начиная с 12 лет.

Шоураннером ситкома назначен один из авторов сценария оригинального сериала Стивен Моларо. Пилот «Шелдона» еще не написан, однако по мнению инсайдеров у шоу есть перспективное будущее.

Сериал «Теория большого взрыва» впервые вышел на экраны в 2007 году. Сейчас идет десятый сезон телешоу. Актеры, играющие ведущие роли в ситкоме на текущий момент являются самыми высокооплачиваемыми на телевидении — они получают по 1 миллиону долларов за серию.