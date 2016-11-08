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В Москве откроется выставка о Гурченко и Рязанове

11:13 8.11.2016
Людмила Гурченко. Фото с сайта kinopoisk.ru
Людмила Гурченко. Фото с сайта kinopoisk.ru

В эту субботу, 12 ноября, в Москве откроется выставка, посвященная памяти актрисы Людмилы Гурченко и режиссера Эльдара Рязанова, сообщает ТАСС.

Организатором экспозиции выступает музей-мастерская Гурченко, а сама выставка будет представлена в помещении столичного киноклуба «Эльдар». Открытие экспозиции приурочено ко дню рождения Эльдара Рязанова, которому 18 ноября могло бы исполнится 89 лет.

«Выставка посвящена памяти этих двух великих и неразрывно между собой связанных людей», - прокомментировал вдовец Гурченко, продюсер Сергей Сенин.

На выставке будут представлены костюмы, украшения и аксессуары Гурченко, в которых она снималась в фильмах Рязанова, редкие афиши, плакаты, сценарии фильмов с рабочими пометками актрисы. В день открытия выставки будет также показан фильм «Так как хочется», который был снят к юбилею Гурченко в 2005 году. Выставка будет работать до 20 ноября. 

Темы: Выставки и биеннале в мире искусства, Звезды российского кино, Знаменитости и популярные персоны
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