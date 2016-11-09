Российский фильм «Викинг» вызвал интерес у прокатчиков 45 стран мира

Российский фильм «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли вызвал ажиотаж на стенде Роскино на американском кинорынке.

Как сообщает РИА Новости, права на прокат киноленты уже хотят купить прокатчики в более чем 45 странах мира. По словам главы Роскино Екатерины Мцитуридзе, создатели фильма получили порядка двухсот запросов о приобретении прав на кинопрокат на более чем 45 территорй.

Фильм «Викинг» был представлен в сырой, недоработанной версии на американском кинорынке, который проходит в Лос-Анджелесе со 2 по 10 ноября. Это высокобюджетный проект от создателей фильмов «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Адмирал». Работа над проектом продолжалась более 7 лет.

В основу сюжета легли события «Повести временных лет». Главные роли в картине исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко. Фильм выйдет в широкий прокат 29 декабря.