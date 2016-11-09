Создатели трилогии «Властелин Колец» снимут байопик о Толкине

Британский режиссер Джеймс Стронг снимет фильм «Средиземье» о жизни и творчестве знаменитого английского писателя Дж. Р. Р. Толкина, сообщает Variety.

В фильме расскажут о событиях, которые вдохновили его на написание книг «Хоббит» и «Властелин Колец». Автором сценария выступил Акгнус Флетчер, который работал над ним на протяжении шести лет. Сценарист изучал архивы, а также провел серию личных интервью.

Сюжет повествования будет сфокусирован на молодых годах Толкина. Создатели проекта покажут историю взаимоотношений писателя с его будущей супругой Эдит Брэтт, уход Толкина на войну в 1914 году. После гибели двух своих друзей, писатель буквально возненавидел вооруженные конфликты.

Разработкой проекта занимаются продюсеры Шей и Майкл Линн, которые работали над трилогией «Властелин Колец». Сроки работ над байопиком о Токине пока не определены.