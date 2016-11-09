Звездам сериала «Сваты» запретили въезд на Украину на 3 года

Еще два российских актера попали в «черный» список властей Украины.

Как сообщает «Эхо Москвы», актерам Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой запрещен въезд в страну на три года. Оба актера наиболее известны по сериалу «Сваты». В сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины говорится, что указанные артисты нарушили закон в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через «недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях».

В середине октября СБУ Украины запретило въезд в страну на пять лет певице Наташе Королевой. Всего в списке персон нон-грата на текущий момент значатся 140 российских артистов. Полностью список опубликован не был.

Минкультуры Украины составило «белый» и «черный» списки российских и зарубежных артистов летом 2015 года. Критерием стала позиция персоналий по отношению к текущей ситуации на Украине. В «черном» списке значатся, в частности, имена Натальи Варлей, Валентины Талызиной, Михаила Боярского, Валентина Гафта.