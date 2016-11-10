Павел Лунгин начал собирать материалы для фильма о сталинских лагерях

Режиссер Павел Лунгин планирует снять художественный фильм, который расскажет о сталинских лагерях, сообщает ТАСС со ссылкой на кинематографиста.

По словам Лунгина, он давно присматривается к этой теме. Режиссер отметил, что это был «пример ужасной жестокости, но также и время невероятной силы людей, когда страдали невинные».

Режиссер считает, что в скором времени общество начнет спорить о личности Сталина так же, как сейчас начало вести дискуссию о личности Ивана Грозного. Сейчас Лунгин собирает реальные истории о том времени, воспоминания людей, которые пережили лагеря.

О том, когда начнется работа над проектом, пока не сообщается. Последней на текущий момент работой Лунгина стал фильм «Дама пик» в основу которого легла «Пиковая дама» Пушкина. Главные роли в картине сыграли Иван Янковский и Ксения Раппопорт. В широкий прокат фильм выйдет 17 ноября.