]]> ]]>
Главная Кино Новости

Павел Лунгин начал собирать материалы для фильма о сталинских лагерях

10:08 10.11.2016
Павел Лунгин. Фото с сайта kinopoisk.ru
Павел Лунгин. Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Режиссер Павел Лунгин планирует снять художественный фильм, который расскажет о сталинских лагерях, сообщает ТАСС со ссылкой на кинематографиста.

По словам Лунгина, он давно присматривается к этой теме. Режиссер отметил, что это был «пример ужасной жестокости, но также и время невероятной силы людей, когда страдали невинные».

Режиссер считает, что в скором времени общество начнет спорить о личности Сталина так же, как сейчас начало вести дискуссию о личности Ивана Грозного. Сейчас Лунгин собирает реальные истории о том времени, воспоминания людей, которые пережили лагеря.

О том, когда начнется работа над проектом, пока не сообщается. Последней на текущий момент работой Лунгина стал фильм «Дама пик» в основу которого легла «Пиковая дама» Пушкина. Главные роли в картине сыграли Иван Янковский и Ксения Раппопорт. В широкий прокат фильм выйдет 17 ноября.

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.11.2016, 13:18
good

Думал, кого оно мне напоминает....
Шарикова!
речь Полиграфа Полиграфовича — она смешна и страшна одновременно. Шариков безапелляционно рассуждает на социально-политические темы, навешивает ярлыки оппонентам; в его лексике перемешаны лозунги председателя домкома Швондера, взявшего нового пролетария под свою опеку.

Правда, никакой он не пролетарий! он БАЛАЛАЕЧНИК!

Кстати, именно, балалаечники шариковы оккупировали ТВ и кино.
Ну, и относится к ним нужно как креативному балалаечному стаду.
10.11.2016, 13:12
к сожалению

Никому в Америке эта гниль не нужна.
10.11.2016, 13:01
полухохол

По мне, мастер немного запоздал с "проектом",большинство узников ГУЛАГа уже ушло в "нирвану". Объективность может пострадать,если судить об этом периоде мнением,допустим только представителями "хельсинской группы"(многие даже не знают кто и что это), с амбициями на "первоисточник"и "обидами" на весь советский народ.Запросто может получится еще одна "маннергеймова доска" в "новом прочтении"т.е "кавалергард,любимец женщин" и "неординарная личчность" будет отделена от соратника Гитлера участвовавшего в Блокаде Ленинграда и создателя концлагерей для советских граждан!
Все комментарии (21)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.