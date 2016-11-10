Егор Кончаловский снимет фильм о лучших футбольных матчах 1945 года
Егор Кончаловский. Фото Валерий Лукьянов с сайта kino-teatr.ru
Российский режиссер Егор Кончаловский анонсировал работу, посвященную футболу.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на кинематографиста, картина будет посвящена знаменитым футбольным матчам 1945 года. «Эти матчи проходили сразу после войны в разрушенном Лондоне», - рассказал Кончаловский.
Режиссер планирует выпустить картину к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Никаких других подробностей своей работы Кончаловский не сообщил. Параллельно режиссер ведет работу над фильмом «Псоглавцы», дата релиза которого не определена.