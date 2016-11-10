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Егор Кончаловский снимет фильм о лучших футбольных матчах 1945 года

10:53 10.11.2016
Егор Кончаловский. Фото Валерий Лукьянов с сайта kino-teatr.ru
Егор Кончаловский. Фото Валерий Лукьянов с сайта kino-teatr.ru

Российский режиссер Егор Кончаловский анонсировал работу, посвященную футболу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на кинематографиста, картина будет посвящена знаменитым футбольным матчам 1945 года. «Эти матчи проходили сразу после войны в разрушенном Лондоне», - рассказал Кончаловский.

Режиссер планирует выпустить картину к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Никаких других подробностей своей работы Кончаловский не сообщил. Параллельно режиссер ведет работу над фильмом «Псоглавцы», дата релиза которого не определена.

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и события в мире кино
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