Егор Кончаловский снимет фильм о лучших футбольных матчах 1945 года

Российский режиссер Егор Кончаловский анонсировал работу, посвященную футболу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на кинематографиста, картина будет посвящена знаменитым футбольным матчам 1945 года. «Эти матчи проходили сразу после войны в разрушенном Лондоне», - рассказал Кончаловский.

Режиссер планирует выпустить картину к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Никаких других подробностей своей работы Кончаловский не сообщил. Параллельно режиссер ведет работу над фильмом «Псоглавцы», дата релиза которого не определена.