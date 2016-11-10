Американская актриса подверглась травле из-за романа с принцем Гарри

Популярная американская актриса кино и телевидения Меган Маркл стала объектом травли со стороны общественности и прессы после того, как появились слухи о ее романе с британским принцем Гарри.

Ситуация обострилась настолько, что представителям британской королевской семьи пришлось выпустить официальное заявление. Как пишет ТАСС, принц Гарри официально объявил о том, что Маркл является его подругой, а также то, что он беспокоится за ее безопасность.

В заявлении Кенсингтонского дворца отмечается, что Гарри редко реагирует на слухи, которые с завидной регулярностью появляются в СМИ, предпочитая «развивать профессиональные отношения со СМИ, фокусируясь на своей работе и проблемах, которые его волнуют». Однако ситуация, с которой столкнулась его подруга, вышла за пределы разумного.

«Его подруга Меган Маркл подверглась волне оскорблений и издевательств. Некоторые из них были весьма публичными — клевета на первых полосах национальных изданий, откровенно сексистские и расистские выпады в социальных сетях и в комментариях к газетным статьям», - отмечается в заявлении.

Представители британской королевской семьи заявили, что Гарри беспокоится о безопасности Маркл и разочарован тем, что не способен защитить ее. Отмечается, что мать актрисы столкнулась с попытками со стороны репортеров и фотографов нелегально проникнуть в ее дом.

Информация о романе принца Гарри с Меган Маркл появилась в прессе в конце лета текущего года. Ранее среди подруг наследника британской короны значились Челси Дэйви, актриса Крессида Бонас.

Актриса Меган Маркл получила известность благодаря сериалу «Форс-мажоры», показы которого стартовали в 2011 году и который продолжается по текущий момент. Артистка была замужем, однако ее брак распался в 2013 году.