Мэрил Стрип получит почетную награду премии «Золотой глобус»
Организаторы престижной кинематографической премии «Золотой глобус», Голливудская ассоциация иностранной прессы, назвали имя обладателя почетной награды имени Сесила Б. ДеМилля.
Как сообщает Variety, награду за «выдающийся вклад в индустрию развлечений» получит трехкратный обладатель премии «Оскар» и восьмикратный лауреат «Золотого глобуса», актриса Мэрил Стрип. Отмечается, что Стрип также вошла в список номинантов как лучшая комедийная актриса за ее работу в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс» режиссера Стивена Фрирза.
«Нет ничего удивительного в том, что в 2017 году премию Сесила Б. ДеМилля получит Мэрил Стрип. Ее работа в самых разнообразных жанрах сделала ее образцом для подражания на протяжении последних 40 лет и это влияние охватит несколько поколений. Она является первопроходцем, проложив путь для других актрис в телевидении, кино и на сцене. Она разбила возрастные и гендерные барьеры», - отметил президент Голливудской ассоциации иностранной прессы Лоренцо Сория.
Стрип была номинирована на премию «Золотой глобус» рекордные 29 раз на протяжении своей карьеры. Она получила по две награды премии в 2008 и 2002 годах. Ей также принадлежит рекорд по числу номинаций на премию «Оскар» среди актрис, она входила в шорт-листы этой премии 19 раз.
Обладателями премии Сесила Б. ДеМилля в разные годы становились Дензел Вашингтон, Джордж Клуни, Вуди Аллен, Джоди Фостер, Морган Фримен, Роберт Де Ниро, Мартин Скорсезе. 74-я ежегодная торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится 8 января 2017 года