Антонио Бандерас снимется в биографическом фильме об Андреа Бочелли

Антонио Бандерас сыграет в фильме «Музыка тишины», посвященном знаменитому оперному певцу Андреа Бочелли, сообщает The Hollywood Reporter.

В основу картины ляжет автобиографический роман Бочелли, где он рассказал историю своей жизни, придумав себе псевдоним Амос Барди. Книга впервые была опубликована в 1999 году.

Роль Амоса Барди сыграет актер Тоби Себастьян, наиболее известный по роли Тристана Мартелла в сериале «Игра Престолов». Бандерас сыграет роль Маэстро. В картине также будут сниматься Хорди Молья, Луиза Раньери, Эннио Фантастичини. Режиссерское кресло занял Майкл Рэдфорд («Венецианский купец»). Сценарий был написан под контролем самого Бочелли.

Андреа Бочелли — один из самых популярных оперных певцов, работающих также в жанре кроссовер. Его записи проданы общим тиражом в 80 миллионов копий. Его песня «Con te partiro» стала одним из наиболее известных образцов классического кроссовера. В 12 лет музыкант полностью ослеп.

Сроки работ над проектом пока не называются.