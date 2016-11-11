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Леди Гага перевоплотится в Донателлу Версаче на телеэкране

14:54 11.11.2016
Донетелла Версаче. Фото с офстраницы Versace в Facebook
Донетелла Версаче. Фото с офстраницы Versace в Facebook

Популярная певица Lady GaGa продолжает строить успешную актерскую карьеру.

После яркого участия в сериале «Американская история ужасов», за роль в котором певица получила свой первый актерский «Золотой глобус», артистка подписалась на участие в третьем сезоне телешоу «Американская история преступлений».

Как пишет Dazed, новый сезон телешоу будет посвящен легендарному модельеру Джанни Версаче и трагедии, произошедшей 15 июля 1997 года. Всего 3 сезон «Американской истории преступлений» будет содержать 10 серий, которые расскажут о событиях тех дней. Мотивы убийцы Версаче Эндрю Кьюненена так и остались неизвестными, он свел счеты с жизнью во время задержания.

Гаге предстоит сыграть сестру Джанни Версаче Донателлу, которая приняла на себя руководство Модным домом после смерти кутюрье. Большая часть состояния Версаче отошла дочери Донателлы, Аллегре.

Съемки второго и третьего сезонов стартуют в начале 2017 года и будут вестись параллельно.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Музыка в мире, Телевизионные сериалы
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