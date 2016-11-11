В Москве может появится мемориальная доска Юрию Никулину

Мемориальная доска в память о выдающемся артисте цирка и актере Юрии Никулине может быть установлена в Москве к 95-летию со дня его рождения.

С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по культуре Сергей Боярский, пишет ТАСС. «18 декабря будет 95-летний юбилей Никулина, в идеальном варианте было бы успеть к этой красивой круглой дате. Это был бы идеальный вариант», - сказал он. Боярский добавил, что в любом случае появление подобной мемориальной доски «было бы правильно и для Москвы, и для страны».

По словам депутата, идея об установке мемориальной доски Юрию Никулину в Москве на доме 2/6 по улице Большой Бронной появилась у него после общения с сыном актера. После этого чиновник обратился с этим предложением к председателю комитета Госдумы по культуре Станиславу Говорухину, который, в свою очередь, направил соответствующее обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина. При этом Боярский уточнил, что согласие жильцов дома на установку доски пока не получено, но он надеется, что проблем с этим не возникнет.

В свою очередь в Мосгордуме заявили, что любая инициатива установить памятную доску или памятник Никулину будет обязательно поддержана. «Это величайший человек, которого уважали и уважают. Если есть такая инициатива, то она наверняка будет установлена. Здесь никаких нет вопросов и не может быть. Это фигура, достойная всякого уважения», - приводит слова председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова агентство РИА Новости.

Всего в России открыты три памятника Юрию Никулину. Один из них расположен в Москве рядом со зданием цирка на Цветном бульваре.