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В Москве может появится мемориальная доска Юрию Никулину

09:55 11.11.2016
Юрий Никулин. Фото с сайта kinopoisk.ru
Юрий Никулин. Фото с сайта kinopoisk.ru

Мемориальная доска в память о выдающемся артисте цирка и актере Юрии Никулине может быть установлена в Москве к 95-летию со дня его рождения.

С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по культуре Сергей Боярский, пишет ТАСС. «18 декабря будет 95-летний юбилей Никулина, в идеальном варианте было бы успеть к этой красивой круглой дате. Это был бы идеальный вариант», - сказал он. Боярский добавил, что в любом случае появление подобной мемориальной доски «было бы правильно и для Москвы, и для страны».

По словам депутата, идея об установке мемориальной доски Юрию Никулину в Москве на доме 2/6 по улице Большой Бронной появилась у него после общения с сыном актера. После этого чиновник обратился с этим предложением к председателю комитета Госдумы по культуре Станиславу Говорухину, который, в свою очередь, направил соответствующее обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина. При этом Боярский уточнил, что согласие жильцов дома на установку доски пока не получено, но он надеется, что проблем с этим не возникнет.

В свою очередь в Мосгордуме заявили, что любая инициатива установить памятную доску или памятник Никулину будет обязательно поддержана. «Это величайший человек, которого уважали и уважают. Если есть такая инициатива, то она наверняка будет установлена. Здесь никаких нет вопросов и не может быть. Это фигура, достойная всякого уважения», - приводит слова председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова агентство РИА Новости.

Всего в России открыты три памятника Юрию Никулину. Один из них расположен в Москве рядом со зданием цирка на Цветном бульваре.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Персоны и события в мире кино, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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11.11.2016, 12:38
Юля с Бали

\\не отстойный Питер\\
а при чем тут Питер ?Речь идет о нескольких власовских мерзавцах,а не о Питере и его жителях,КУДА более достойных,чем ,извините пресловутые москвичи :)
Моя бабушка - блокадница,кстати.Выжила маленькой одна изо всей семьи...
11.11.2016, 12:35
Юля с Бали

При всем уважении к Таланту - товарищ Никулин уже увековечен больше,чем любой "товарищ Нетте" - и памятники и Цирки его имени.Да и при жизни жил не тужил круче любого Брежнева,и сынок тоже при фамилии,при полной своей бездарности.
Таких памятников даже у Гагарина или Сталина нету.
Переименуйте уж сразу Москву в Нью-Никулинск :)
11.11.2016, 12:04
Дед Щукарь

В Москве зато улицы и проспекты переименовывают в честь стукачей СоЛЖЕниценых-Ветровых и старых маразматиков-подкаблучников Сахаровых-Боннеров...
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