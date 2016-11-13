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Актер Борис Лифанов скончался на театральной сцене сразу после спектакля

13:18 13.11.2016
Борис Лифанов. Фото с сайта kino-teatr.ru
Борис Лифанов. Фото с сайта kino-teatr.ru

В Твери на 60-м году жизни скончался ведущий актер Тверского академического драматического театра, заслуженный артист РФ Борис Лифанов.

По данным агентства ТАСС артист скоропостижно скончался прямо на сцене после окончания спектакля «Восемь любящих женщин», в котором он играл роль Марселя.

Борис Лифанов родился 1 марта 1957 года в Твери. Он окончил актерский факультет ГИТИСа, с 1983 года и до конца своей жизни он служил в Тверском театре драмы, где сыграл десятки ролей, в частности в таких спектаклях, как «Чайка», «Дети Арбата», «Волки и овцы» и многих других.

На счету Лифанова несколько ролей в кино и на телевидении, в частности в фильмах «Дети Арбата», «Провинциальные страсти», «Полный вперед!», «Кадетство».

Темы: Авторское право в мире кино, Актеры и актрисы российского театра, Театр в России
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