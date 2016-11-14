Юбилей Патриарха Кирилла широко отметят на ТВ

Патриарх Кирилл отметит 20 ноября свое 70-летие.

Телеканалы достойно подготовились к этому знаменательному событию. В самый день юбилея в 12.20 на Первом а Первом состоится премьера документального фильма «Мы все равны перед Богом». В картине использован уникальный архивный материал, отснятый в 1994 году, который позволяет соотнести два времени жизни одной личности — тогда еще митрополит Кирилл отвечал за Смоленскую и Калининградскую епархии, сообщает «Российская газета».

На канале «Россия 1» 20 ноября в 23:50 покажут фильм Саиды Медведевой «Патриарх». Это рассказ о человеке, вся жизнь которого, начиная с раннего детства, оказалась подготовкой к тому служению, которое он совершает сейчас.

На ТВЦ - премьера документальной картины «Тайна спасения» (19 ноября в 10:45). Фильм посвящен вкладу патриарха Кирилла в развитие духовной жизни России и в укрепление российской государственности. Мэр Москвы Сергей Собянин расскажет, как при поддержке городского правительства патриарх осуществляет грандиозную программу по строительству храмов в столице.