Владимир Винокур и «КВН» повеселили наших солдат в Сирии

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии выступили две популярные команды Клуба веселых и находчивых (КВН), народный артист РСФСР Владимир Винокур и коллектив «Русские богатыри».

Каждый из них произнес напутственное слово, сообщает Interfax «Дух богатырской Руси, которым славились наши предки, мы передали ребятам, которые находятся здесь. Мы настроили их на правильный лад, чтобы стоять на страже нашей страны и выполнять те задачи, которые поставлены государством», - заявил участник коллектива «Русские богатыри», 11-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Муромский.

«Русские богатыри» обратили внимание на особую энергетику российской авиабазы. «Если за территорией базы все в некотором хаосе находится, то здесь все красиво, все в порядке. Я не ожидал, что воинская часть может выглядеть так, потому что, когда я служил, все было немножко по-другому. Здесь очень много для людей: есть храм, места досуга и отдыха», - отметил Муромский.

Следом перед российскими военнослужащими выступили сборные КВН Камызякского края и Большого Московского государственного цирка, игру вел Александр Масляков-младший, который не исключил, что Хмеймим могут посетить и другие команды КВН. «Я думаю, если будет такой запрос, то найдутся команды, которые согласятся это сделать, тем более что начало положено», - заметил он.

Под занавес на сцену вышел Владимир Винокур, который выступил с пародиями и миниатюрами. «Наша задача минимальна - сделать так, чтобы ребята улыбались, вспомнили дом. А у них задача глобальная», - отметил артист.