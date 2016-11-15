]]> ]]>
Главная Кино Новости

Жерар Депардье появится в роли Сталина в фильме Фанни Ардан

11:19 15.11.2016
Жерар Депардье. Фото с сайта kinopoisk.ru
Жерар Депардье. Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Жерар Депардье сыграл Иосифа Сталина во французском фильме.

«Съемки ленты «Диван Сталина» завершены. Я исполняю роль в нем вождя, образ которого весьма далек от того, как его обычно представляют в книгах. В фильме он осознает, что не только другие его боятся, но и сам он начинает себя опасаться. На мой взгляд, Фанни Ардан как режиссер создала некий фильм-оперу: в нем с самого начала берется очень высокая нота, которая выдерживается до самого конца», - сказал передает слова Депардье ТАСС.

Фильм является экранизацией одноименного романа французского автора Жана-Даниэля Бальтасата, изданный во Франции в 2013 году. Аван-премьера уже состоялась в Лиссабоне, на местном кинофестивале - выбор этого города связан с тем, что почти все съемки проходили именно в Португалии.

Для актрисы Фанни Ардан эта работа стала уже третьей режиссерской работой. В качестве режиссера она дебютировала в 2009 году, сняв драму «Прах и кровь», за которой в 2013 году последовали «Навязчивые ритмы». Новую картину Ардан продюсировала французско-португальская кинокомпания Alfama films.

Французская премьера «Дивана Сталина» запланирована на 11 января 2017 года.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Интересные и необычные события в мире кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Премьеры в мире кино
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.11.2016, 13:50
Гость: Алекс

Он бы лучше гитлера сыграл.
15.11.2016, 11:50
Гость: Жерар Депардье появится

Давайте не будем говорить об этом Жопардье... Надоел.. пусть вернет российский паспорт и валит из нашего "сарая" навсегда!
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.