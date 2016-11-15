Жерар Депардье появится в роли Сталина в фильме Фанни Ардан

Жерар Депардье сыграл Иосифа Сталина во французском фильме.

«Съемки ленты «Диван Сталина» завершены. Я исполняю роль в нем вождя, образ которого весьма далек от того, как его обычно представляют в книгах. В фильме он осознает, что не только другие его боятся, но и сам он начинает себя опасаться. На мой взгляд, Фанни Ардан как режиссер создала некий фильм-оперу: в нем с самого начала берется очень высокая нота, которая выдерживается до самого конца», - сказал передает слова Депардье ТАСС.

Фильм является экранизацией одноименного романа французского автора Жана-Даниэля Бальтасата, изданный во Франции в 2013 году. Аван-премьера уже состоялась в Лиссабоне, на местном кинофестивале - выбор этого города связан с тем, что почти все съемки проходили именно в Португалии.

Для актрисы Фанни Ардан эта работа стала уже третьей режиссерской работой. В качестве режиссера она дебютировала в 2009 году, сняв драму «Прах и кровь», за которой в 2013 году последовали «Навязчивые ритмы». Новую картину Ардан продюсировала французско-португальская кинокомпания Alfama films.

Французская премьера «Дивана Сталина» запланирована на 11 января 2017 года.