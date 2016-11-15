Песня Гарика Сукачева прозвучит в сериале о маньяке

Премьерный показ сериала «Научи меня жить» стартует на Первом канале 23 ноября.

Начинается фильм с того, что в городе обнаруживают труп неизвестной женщины. Жестокое убийство с последующим переодеванием жертвы наводит на мысль о появлении в округе маньяка. К расследованию, проводимому следователем Ритой Сторожевой (Анна Попова), новый начальник Следственного отдела Никушин (Алексей И. Барабаш) решает привлечь профессионального психиатра Илью Лаврова (Кирилл Кяро), в прошлом уже участвовавшего в поимке серийных убийц...

Среди актеров сериала Елена Подкаминская (Катя), Игорь Скляр (Пучков), Юрий Цурило (Гавришин), Андрей Казаков (Берден), Василий Мищенко (Григорий Косарев), Елена Яковлева (мать Риты), Андрей Фролов (Толик), Роман Полянский (Алик), Екатерина Волкова (Марина Берден). Режиссером стал Валентин Донсков («Небо падших», «Посылка с Марса»). Заглавную песню фильма исполнил Гарик Сукачев. Начало 21.35.