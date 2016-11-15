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Звезда сериала «Мент в законе-2» зверски избита в Москве

10:30 15.11.2016
Евгения Полунина. Фото с сайта kino-teatr.ru
Евгения Полунина. Фото с сайта kino-teatr.ru
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В столице сильно избили актрису Евгению Полунину.

Актриса театра «Центр драматургии и режиссуры» обратилась в полицию с заявлением, что на нее напал мужчина и нанес несколько ударов в область лица, сообщает Life.ru. В результате пострадавшая получила закрытые переломы пястных костей.

Происшествие случилось на улице Садовой-Самотёчной. Нападавшего Полунина не знает. В настоящее время подозреваемый задержан, с него взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Евгения Полунина трудится в Центре драматургии и режиссуры под руководством А. Казанцева и М. Рощина (ЦДР). Снималась в фильмах «Погоня за ангелом», «Срочно в номер», «Фотограф», «Мент в законе-2».

Темы: Чрезвычайные происшествия, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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15.11.2016, 12:16
Гость: Татьяна Алексеевна

Желаю Евгении(не знаю отчества) СКОРЕЙШЕГО выздоровления.
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