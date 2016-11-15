«Дама Пик»: Если только захочу, и Луну я проглочу

Психологический триллер Павла Лунгина «Дама Пик» выйдет в российский прокат 17 ноября

Кадр из фильма «Дама Пик»

Молодой тенор Андрей (Иван Янковский) в свое время чудесным образом обрел голос, но фатально не может реализоваться в оперном мире. Театр, в труппе которого состоит певец, раздираем интригами, а пожилой худрук явно не намерен делать ставку на новые имена. Андрею приходится подрабатывать совсем уж не соответствующим его статусом способом, разбивая голосом лампочки на армянской автомойке.

Все может измениться в одночасье, когда в Россию прибывает оперная дива Софья Майер (Ксения Раппопорт) после четвертьвековой эмиграции. Она намерена поставить здесь «Пиковую Даму», отведя себе роль старухи-графини. В Ивана влюблена племянница Софьи — подающая надежды актриса Лиза (Мария Курденевич). И он считает, что грех не воспользоваться таким шансом, чтобы вплотную подобраться к влиятельной приме. Однако Софья оказывается слишком крепким для него орешком, и Иван решает пойти ва-банк, доказав, что он и есть подлинный Германн наших дней. Для этого необходимо сыграть три роковых партии в казино, но со времен Пушкина изменилось слишком многое, поэтому парень получает на свою голову еще и кучу других проблем.

Кадр из фильма «Дама Пик»

Экранизировать «Пиковую Даму» Павел Лунгин мечтал давно. Еще лет 15 назад он вместе со съемочной группой фильма «Король говорит», казалось бы, подошел к своей мечте вплотную. Но тут на появился, условно похожий «Черный лебедь» Даррена Аронофски и спутал Лунгину все карты (простите за невольный каламбур). Нынешняя экранизация отсылает сразу к двум первоисточникам «Пиковой Дамы» - повести Пушкина и опере Чайковского. Плюс оригинальная коллизия, которая разворачивается в современной нам Москве.

Кадр из фильма «Дама Пик»

Выбор внука Олега Янковского на главную роль стоит признать очень удачным. Как и его герой, Иван Янковский был буквально одержим своей заветной ролью. Узнав от своей соученицы Марии Курденевич, что Лунгин ищет современного Германна, актер прочел сценарий и решил предложить режиссеру свою кандидатуру. Тот поначалу отнесся к этой инициативе скептически, но блестящие кинопробы развеяли все сомнения. На своем месте оказалась и Ксения Раппопорт, которая все время будто ходит по лезвию бритвы, балансируя между безумием и холодным расчетом, и задействованный в роли ее покровителя Игорь Миркурбанов, представший в кадре этаким утомленным Мефистофелем на покое.

Кадр из фильма «Дама Пик»

«Дама Пик» является настоящим кладезем для людей с солидным культурным багажом, которые привыкли считывать при просмотре разные смысловые уровни. Здесь можно усмотреть и притчу о губительности страстей, матерью которых является неистребимая человеческая гордыня (недаром фильм «Остров» остается для Лунгина вершиной), и историю одного актерского безумия, и достаточно злую социальную сатиру. Социолог Лунгин проницательно догадался, что все самые привлекательные поведенческие модели мировой литературы давно отработаны, поэтому нынешней молодежи приходится довольствоваться всякими ничтожествами, типа Германна да Свидригайлова. А в фантасмагорической сцене взрыва Иваном Луны он вообще предстает ненасытным Крокодилом из детской сказки Чуковского «Краденое Солнце»: «Если только захочу, и Луну я проглочу». Очень ценно, когда замысел фильма способны оценить даже неразумные младенцы!

Только нет того Медведя, который бы в фильме нашел на этого Крокодила управу! Майер не в счет, потому что она сама изломанная жертва собственной амбициозности.

Фото с сайта kinopoisk.ru