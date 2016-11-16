Памятник Сергею Бодрову в образе «Брата» откроется в Санкт-Петербурге

Краудфандинговая акция по сбору средств на памятник Сергею Бодрову-младшему идет на платформе Planeta.ru.

По состоянию на текущее время не просто собрана большая часть средств (почти 300 тысяч из заявленных 350), но и достигнута договоренность со скульптором Андреем Клыковым о создании самого монумента.

Изваяние под названием «Брат Данила» и будет изображать Сергея в его знаковой роли Данилы Багрова в фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Ранее авторы инициативы провели голосование о месте установки скульптуры, и было решено, что лучший город для него именно Санкт-Петербург.