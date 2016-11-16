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Мэтт Дэймон присоединится к «Восьми подругам Оушена»

12:13 16.11.2016
Мэтт Дэймон. Фото с сайта kinopoisk.ru
Мэтт Дэймон. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Мэтт Дэймон снимется новом фильме «Восемь подруг Оушена».

Американский актер подтвердил эту информацию лично, сообщает InterMedia. « Я немножко появляюсь в фильме. Сценарий пока не читал, но актёрский состав невероятный, и я очень хочу увидеть, что эти женщины сделают с лентой. Будет весело», - рассказал Деймон в интервью изданию Entertainment Tonight.

Съемочный процесс стартовал осенью 2016 года. Режиссерское кресло займет Гэри Росс («Голодные игры»), главные роли исполняют Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Энн Хэтэуэй, Дактора Фаннинг, Хелена Бонем Картер, Минди Кейлинг и Рианна. Среди продюсеров — Джордж Клуни и Стивен Содерберг. Фильм является спин-оффом картины «Одиннадцать друзей Оушена», вышедшей в 2011 году.

Напомним, что к 2017 году Мэтт Деймон намерен завершить все свои текущие проекты и отправиться в длительный творческий отпуск.

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