Трейлер «Красавицы и Чудовища» побил все рекорды просмотров

Пилотный официальный трейлер фильма «Красавица и Чудовище» за первые сутки после выхода посмотрели 128 млн раз.

Так был побит предыдущий рекорд по просмотрам за сутки, принадлежавший первому трейлеру картины «На пятьдесят оттенков темнее», на счету которого в первые сутки было 114 миллионов кликов, сообщает Life.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter. Еще раньше рекорд принадлежал трейлеру фантастического блокбастера «Звёздные войны: Пробуждение силы», который в первые 24 часа посмотрели 112 млн раз.

Количество окончательных просмотров роликов определяется по результам официальных страниц фильма в социальных сетях в YouTube, Facebook и Instagram. 29 миллионов просмотров ролику принесла актриса Эмма Уотсон, играющая Белль, которая разместила трейлер у себя на странице

«Красавица и Чудовище» представляет собой ремейк мультфильма Disney, вышедшего в 1991 году. В свою очередь, анимационная картина была снята по сказке французской писательницы XVIII века Жанны-Мари Лепренс де Бомон. Главные роли исполнили Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер в поттериане) и Дэн Стивенс (сериал «Аббатство Даунтон»). В роли охотника Гастона снялся Люк Эванс («Хоббит»). Российская премьера фильма запланирована на 16 марта 2017 года.