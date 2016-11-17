Американцы снимут подробный фильм об Элвисе Пресли

Американская кабельная сеть HBO заявила о намерении документального проекта про жизнь и творчество певца Элвиса Пресли

Лента длительностью три часа будет состоять из двух частей и расскажет историю «короля рок-н-ролла» с раннего детства и до смерти, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Pitchfork. Планируется включить в фильм редкие, ранее не опубликованные фотографии и видеозаписи, а также монологи музыкантов, работавших с Пресли.

Автором сценария выступит американский музыкальный журналист Алан Лайт. Режиссером станет Том Цимни, автор нескольких документальных картин, посвященных Брюсу Спрингстину.

Напомним, что Элвис Пресли остается самым раскупаемым музыкантом – суммарный тираж его пластинок уже перевалил за миллиард.

