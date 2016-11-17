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Американцы снимут подробный фильм об Элвисе Пресли

09:10 17.11.2016
Элвис Пресли. Фото Ollie Atkins с сайта wikimedia.org
Элвис Пресли. Фото Ollie Atkins с сайта wikimedia.org
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Лента длительностью три часа будет состоять из двух частей и расскажет историю «короля рок-н-ролла» с раннего детства и до смерти, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Pitchfork. Планируется включить в фильм редкие, ранее не опубликованные фотографии и видеозаписи, а также монологи музыкантов, работавших с Пресли.
Автором сценария выступит американский музыкальный журналист Алан Лайт. Режиссером станет Том Цимни, автор нескольких документальных картин, посвященных Брюсу Спрингстину.

Напомним, что Элвис Пресли остается самым раскупаемым музыкантом – суммарный тираж его пластинок уже перевалил за миллиард.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Кино в мире, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 09:54
Начало

Вот интересно, а в нем будут кадры как Элвис ширялся?
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