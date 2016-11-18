Виниловый саундтрек к «Гремлинам» необходимо поливать водой

Лейбл Mondo анонсировал переиздание саундтрека к фильму «Гремлины» на виниле.

Пластинка будет примечательна тем, что обладает свойствами, схожими с главными героями картины: обложка и обёртка пластинки волшебным образом преображаются, стоит посветить на них ультрафиолетом или облить водой, сообщает InterMedia.

На внешней обложке альбома при подсветке ультрафиолетовой лампой выступают скрытые послания. На белом фоне вокруг хищно скалящегося гремлина появляются надписи «Нет яркому свету», «Ауч» и гремлинские череп с костями. Конверты самой пластинки чувствительны к воде и показывают дополнительные рисунки, которые не видны в обычных условиях.

елиз винила состоится 30 ноября 2016 года. Фильм «Гремлины» режиссёра Джо Данте вышел на экраны в 1984 году. Композитор Джерри Голдсмит.

