Скончался звезда фильмов «Однажды 20 лет спустя» и «Убойная сила 2»

Актер Евгений Лазарев скончался на 80-м году жизни 18 ноября.

По поводу кончины деятеля искусства сообщил его сын Николай. «Отец скончался сегодня утром от остановки сердца в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Москве. Похоронен он будет в семейном склепе на Николо-Архангельском кладбище», — рассказал он в интервью агентству «РИА Новости».

На данный момент не известно, состоится ли церемония прощания с артистом. Родственники покойного надеются, что в проведении траурного мероприятия им помогут театр, где работал Лазрев (театр Российской армии — eg.ru) и глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

Напомним, Народный артист РСФСР снялся в более чем 40 фильмах, а широкую известность получил благодаря ролям в картинах «Однажды 20 лет спустя» (1980), «Отцы и деды» (1982, в сериалах «Следствие ведут ЗнаТоКи» («Из жизни фруктов», 1981) и «Убойная сила 2» (2002).