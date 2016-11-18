Ксения Собчак родила первенца от Максима Виторгана

Актриса и телеведущая Ксения Собчак впервые стала мамой.

В ночь на 18 ноября 2016 года у неё и Максима Виторгана в подмосковной клинике «Лапино» родился сын. Никаких данных о ребенке больше пока не сообщается. «18.11.16 теперь самый счастливый день. Я - мама прекрасного мальчика», - написала Ксения в инстаграме.

По данным Life.ru, роды обошлись Ксении в 930 тысяч рублей, а на первых порах мальчик с родителями будет обитать в особняке бабушки Людмилы Нарусовой в посёлке Горки-8. Напомним, что для Ксении Собчак это первый ребёнок, а вот у Максима Виторгана есть двое детей от предыдущих браков.

Ксения Собчак известна своими ролями в таких фильмах, как «Гитлер, капут!», «Срок», «Ржевский против Наполеона», «Корпоратив» и др.

