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Ксения Собчак родила первенца от Максима Виторгана

11:03 18.11.2016
Ксения Собчак в фильме «Гитлер, капут!». Фото с сайта kino-teatr.ru
Ксения Собчак в фильме «Гитлер, капут!». Фото с сайта kino-teatr.ru
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Актриса и телеведущая Ксения Собчак впервые стала мамой.

В ночь на 18 ноября 2016 года у неё и Максима Виторгана в подмосковной клинике «Лапино» родился сын. Никаких данных о ребенке больше пока не сообщается. «18.11.16 теперь самый счастливый день. Я - мама прекрасного мальчика», - написала Ксения в инстаграме.

По данным Life.ru,  роды обошлись Ксении в 930 тысяч рублей, а на первых порах мальчик с родителями будет обитать в особняке бабушки Людмилы Нарусовой в посёлке Горки-8. Напомним, что для Ксении Собчак это первый ребёнок, а вот у Максима Виторгана есть двое детей от предыдущих браков.

Ксения Собчак известна своими ролями в таких фильмах, как «Гитлер, капут!», «Срок», «Ржевский против Наполеона», «Корпоратив» и др.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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18.11.2016, 13:20
Петр Николаевич

А еще ее папаша вместе с птицелетом прихватил судоходство и контролировали наркобизнес, посадив весь Ленинград на наркотики. А кроия того еще воровали, что плохо лежит в государстве. Придет время, все узнаем.
18.11.2016, 13:13
гость

вы верите, что она родила? небось опять суррогатная мать выносила дитя. Настоящие беременные так себя не ведут, как выпендривалась собчак. Если бы она была по настоящему беременна, даже она бы преобразилась
18.11.2016, 13:09
Прохор.

сын ... родился.
как эта лахудра то костерила мамаш которые своими детьми ей жить мешали.

вали из Раши, ..., Ксюха, пока не поздно.
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