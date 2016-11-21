Названы гонорары ведущих актеров сериала «Игра престолов»

Исполнители главных ролей в популярном сериале «Игра престолов» могут стать самыми высокооплачиваемыми на телевидении.

Как сообщает The Hollywood Reporter, за съемки в седьмом и восьмом сезонах телешоу Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер), Джон Харингтон (Джон Сноу), Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Лена Хиди (Серсея Ланнистер) и Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер) будут получать по 1,1 миллиону долларов за эпизод.

Всего же планируется, что седьмой сезон будет состоять из семи серий, а восьмой — из шести.

В 2014 году гонорары ведущих актеров «Игры престолов» составляли 300 тысяч за серию, к последним сезонам их гонорар вырос до 500 тысяч за эпизод.

Напомним, съемки седьмого сезона телешоу начались в конце октября в Испании. Между тем актриса Эмилия Кларк влилась в актерский состав спин-оффа «Звездных войн», который посвящен юности Хана Соло. Какую именно роль сыграет Кларк пока не сообщается. Релиз картины намечен на 2018 год.