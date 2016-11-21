«Викинг» — громкая историческая премьера со звездным актерским составом

В последние годы качественное отечественное кино возвращается на экраны кинотеатров

Премьера нового фильма Андрея Кравчука «Викинг» запланирована только на 29 декабря. Однако уже сейчас эксперты сравнивают киноленту со знаменитым западным телесериалом «Игра Престолов» — и не сомневаются, что российская картина ни в чем не уступит нашумевшей саге. Своеобразной гарантией качества фильма выступает его звездный актерский состав — главные роли достались Даниле Козловскому и Светлане Ходченковой. Кроме того, вызывает доверие продюсерская работа Константина Эрнста и сама тематика картины — древняя история Руси.

Трейлеры к новой российской киноленте можно посмотреть на странице https://www.ivi.ru/watch/133581/trailers уже сейчас. Именно это я и сделала — и хотя выносить окончательное мнение будет можно лишь после официальной премьеры, короткие отрывки позволяют составить первое представление о фильме.

На чем строится сюжет киноленты? В центре внимания находятся три брата Святославича, известные нам по урокам истории — Владимир, Ярополк и Олег. Средневековые междоусобные войны не оставляют места для родственных чувств — намереваясь собрать русские земли под свою руку, Ярополк идет на братьев войной. Средний брат, Олег, погибает — в большей степени случайно, затоптанный отступающей конницей. Однако вина за его гибель возлагается на старшего брата, и по существующим законам Владимир должен отомстить великому князю, смыв кровь кровью.

Но Владимир не хочет мести. Он пускается в бега и скрывается на берегах холодного моря — до тех самых пор, пока один из дружинников не уговаривает его попытаться занять княжеский престол. Тогда Владимир принимает решение — время побороться за власть на Руси действительно наступило.

Что мне хотелось бы особенно отметить в фильме «Викинг» после просмотра трейлеров и прочтения известных фактов о кинокартине? В первую очередь, видно, насколько тщательно подошла к работе над фильмом съемочная бригада и сами исполнители главных ролей. Костюмы героев проработаны с мельчайшим вниманием к историческим деталям, на высоком уровне выполнены спецэффекты. Внимания заслуживает игра Козловского — полностью вжившись в роль, в одной из сцен актер чуть не заработал простуду, стремясь сыграть Владимира как можно убедительнее.

В последние годы качественное отечественное кино возвращается на экраны кинотеатров. Мне хочется надеяться, что «Викинг» станет не просто увлекательным блокбастером, но и хорошей психологической лентой, способной вызвать интерес к истории родной страны.