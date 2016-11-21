«Викинг» — громкая историческая премьера со звездным актерским составом
Премьера нового фильма Андрея Кравчука «Викинг» запланирована только на 29 декабря. Однако уже сейчас эксперты сравнивают киноленту со знаменитым западным телесериалом «Игра Престолов» — и не сомневаются, что российская картина ни в чем не уступит нашумевшей саге. Своеобразной гарантией качества фильма выступает его звездный актерский состав — главные роли достались Даниле Козловскому и Светлане Ходченковой. Кроме того, вызывает доверие продюсерская работа Константина Эрнста и сама тематика картины — древняя история Руси.
Трейлеры к новой российской киноленте можно посмотреть на странице https://www.ivi.ru/watch/133581/trailers уже сейчас. Именно это я и сделала — и хотя выносить окончательное мнение будет можно лишь после официальной премьеры, короткие отрывки позволяют составить первое представление о фильме.
На чем строится сюжет киноленты? В центре внимания находятся три брата Святославича, известные нам по урокам истории — Владимир, Ярополк и Олег. Средневековые междоусобные войны не оставляют места для родственных чувств — намереваясь собрать русские земли под свою руку, Ярополк идет на братьев войной. Средний брат, Олег, погибает — в большей степени случайно, затоптанный отступающей конницей. Однако вина за его гибель возлагается на старшего брата, и по существующим законам Владимир должен отомстить великому князю, смыв кровь кровью.
Но Владимир не хочет мести. Он пускается в бега и скрывается на берегах холодного моря — до тех самых пор, пока один из дружинников не уговаривает его попытаться занять княжеский престол. Тогда Владимир принимает решение — время побороться за власть на Руси действительно наступило.
Что мне хотелось бы особенно отметить в фильме «Викинг» после просмотра трейлеров и прочтения известных фактов о кинокартине? В первую очередь, видно, насколько тщательно подошла к работе над фильмом съемочная бригада и сами исполнители главных ролей. Костюмы героев проработаны с мельчайшим вниманием к историческим деталям, на высоком уровне выполнены спецэффекты. Внимания заслуживает игра Козловского — полностью вжившись в роль, в одной из сцен актер чуть не заработал простуду, стремясь сыграть Владимира как можно убедительнее.
В последние годы качественное отечественное кино возвращается на экраны кинотеатров. Мне хочется надеяться, что «Викинг» станет не просто увлекательным блокбастером, но и хорошей психологической лентой, способной вызвать интерес к истории родной страны.