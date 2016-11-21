Новый фильм Бондарчука покажут в 43 странах мира

Новый фильм режиссера Федора Бондарчука «Притяжение» выйдет в прокат в 43 странах мира, сообщает ТАСС со ссылкой на кинематографиста.

По словам Бондарчука, картина будет показана в Китае, Вьетнаме, Малайзии, Тайване, Брунее, Японии, Германии, Италии, Франции. Также ведутся переговоры с англоговорящимим странами.

«Я долго искал материал, на который смогу потратить три года своей жизни. В этом кино очень быстрое и сконцентрированное время настоящего дня. Сегодня оно двигается и бурлит, и не сказать, что оно спокойное. Именно это и подвигло меня на съемку «Притяжения», - приводит агентство слова режиссера.

Ранее сообщалось, что «Притяжение» уже окупило вложенные в производство деньги именно благодаря продаже прав на прокат в другие страны.

Главные роли в картине исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петром, Риналь Музаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова. Согласно сюжету картины, над столичным районом Чертаново сбивают неопознанный объект, который, вероятно, имеет внеземное происхождение. Фильм «Притяжение» выйдет в российский прокат 26 января 2017 года в форматах 2D, 3D, IMAX 3D.