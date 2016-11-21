]]> ]]>
Главная Кино Новости

Новый фильм Бондарчука покажут в 43 странах мира

12:18 21.11.2016
Материалы по теме:

Новый фильм режиссера Федора Бондарчука «Притяжение» выйдет в прокат в 43 странах мира, сообщает ТАСС со ссылкой на кинематографиста.

По словам Бондарчука, картина будет показана в Китае, Вьетнаме, Малайзии, Тайване, Брунее, Японии, Германии, Италии, Франции. Также ведутся переговоры с англоговорящимим странами.

«Я долго искал материал, на который смогу потратить три года своей жизни. В этом кино очень быстрое и сконцентрированное время настоящего дня. Сегодня оно двигается и бурлит, и не сказать, что оно спокойное. Именно это и подвигло меня на съемку «Притяжения», - приводит агентство слова режиссера.

Ранее сообщалось, что «Притяжение» уже окупило вложенные в производство деньги именно благодаря продаже прав на прокат в другие страны.

Главные роли в картине исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петром, Риналь Музаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова. Согласно сюжету картины, над столичным районом Чертаново сбивают неопознанный объект, который, вероятно, имеет внеземное происхождение. Фильм «Притяжение» выйдет в российский прокат 26 января 2017 года в форматах 2D, 3D, IMAX 3D.

Темы: Кино, Кино в России, Премьеры в мире кино
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.