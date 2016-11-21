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В Екатеринбурге установили памятную доску Алексею Балабанову

09:53 21.11.2016
Алексей Балабанов. Фото с сайта kino-teatr.ru
Алексей Балабанов. Фото с сайта kino-teatr.ru

Памятная доска российскому режиссеру Алексею Балабанову установлена в Екатеринбурге.

Как сообщает ТАСС, мемориальная доска была установлена на здании гимназии №2, где учился будущий кинематографист. Инициатором установки доски выступил один из выпускников учебного заведения, который является поклонником творчества Балабанова.

По словам директора гимназии Светланы Тренихиной, в 2016 году исполнилось 40 лет с момента выпуска Балабанова из гимназии. Мемориальная доска выполнена из черного мрамора, на ней изображен портрет режиссера в черном и белом цвете с надписью «В 1966-1976 гг. здесь учился выдающийся российский кинорежиссер Алексей Балабанов».

Алексей Балабанов считается одним из самых ярких кинематографистов 1990 годов. Он известен по таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Груз 200» и многим другим. Режиссер скончался в 2013 году в возрасте 54 лет.

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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