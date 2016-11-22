Режиссер «Фантастических тварей» увидел в Деппе идеального злого волшебника

В минувший уикэнд в широкий прокат вышел первый фильм новой саги по миру писательницы Джоан Роулинг «Фантастические твари и где они обитают».

По итогам первых прокатных выходных лента собрала в домашнем прокате 75 миллионов долларов, а в мировом — 143,3 миллиона долларов. Тем самым лента возглавила бокс-офисы как в США, так и в мире.

Бюджет картины составляет 180 миллионов долларов. По мнению аналитиков в домашнем прокате «Фантастические твари» соберут не более 280 миллионов долларов. Однако лента все равно окупится, а значит зрителей ожидают еще четыре картины саги.

Как сообщалось ранее, во второй части «Фантастических тварей» появится Джонни Депп, который сыграет роль злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. Режиссер Дэвид Йейтс объяснил свой выбор экстраординарными актерскими способностями Деппа, пишет Collider.

«Мы хотели заполучить знаменитого актера на эту роль, так как Грин-де-Вальд очень важен для истории и занимает одно из ведущих мест. Мы искали кого-то, кто сможет быть одновременно очаровательным, оригинальным, легендарным и опасным. И все это Джонни Депп. Он может быть сильным и мощным. Непредсказуемость его выбора делает его экстраординарным, что очень важно для нас», - рассказал Йейтс.

Ожидается, что вторая часть «Фантастических тварей» появится на экранах в конце 2018 года.