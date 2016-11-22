Сериал «Ходячие мертвецы» может получит полнометражную версию

Популярный постапокалиптический сериал «Ходячие мертвецы» может завершиться полнометражным фильмом, пишет Comicbook.com.

Об окончании зомби-телешоу говорить пока рано. В октябре текущего года было объявлено, что сериал продлен на 8 сезон, показы которого стартуют в 2017 году. Кроме того, комиксы, по которым снимаются «Ходячие мертвецы» до сих пор выходят, что в теории предполагает развитие сериала вплоть до 11 сезона включительно.

Однако шоураннер «Ходячих мертвецов»Скотт Гимпл рассказал изданию, что идея полнометражного фильма постоянно висит в воздухе. «Этот вопрос возникает чуть ли не каждый день. Я уверен, что так или иначе, в один прекрасный день это произойдет. Я думаю это было бы очень круто», - добавил Гимпл.

В полнометражную версию он хотел бы пригласить таких известных актеров, как Уильям Шэтнер, Эдварда Джеймса Олмоса и Мэттью Фокса.

Сами актеры оригинального шоу также неоднократно говорили о возможности появления полнометражной киноленты. Так Эндю Линкольн говорил, что было бы здорово в фильме «поиграть с формой, временем и хронологией, возможно вернуть старых персонажей». Однако пока все эти идеи остаются на бумаге, никаких определенных планов у студии на создание полнометражной картины по «Ходячим мертвецам» нет.

«Ходячие мертвецы» впервые вышли на экраны в 2010 году. Идеологом телешоу выступил знаменитый режиссер Фрэнк Дарабонт. Сериал стабильно показывает высокие рейтинги.