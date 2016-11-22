]]> ]]>
Главная Кино Новости

Сериал «Ходячие мертвецы» может получит полнометражную версию

10:19 22.11.2016
Фрагмент постера сериала «Ходячие мертвецы»
Фрагмент постера сериала «Ходячие мертвецы»

Популярный постапокалиптический сериал «Ходячие мертвецы» может завершиться полнометражным фильмом, пишет Comicbook.com.

Об окончании зомби-телешоу говорить пока рано. В октябре текущего года было объявлено, что сериал продлен на 8 сезон, показы которого стартуют в 2017 году. Кроме того, комиксы, по которым снимаются «Ходячие мертвецы» до сих пор выходят, что в теории предполагает развитие сериала вплоть до 11 сезона включительно.

Однако шоураннер «Ходячих мертвецов»Скотт Гимпл рассказал изданию, что идея полнометражного фильма постоянно висит в воздухе. «Этот вопрос возникает чуть ли не каждый день. Я уверен, что так или иначе, в один прекрасный день это произойдет. Я думаю это было бы очень круто», - добавил Гимпл.

В полнометражную версию он хотел бы пригласить таких известных актеров, как Уильям Шэтнер, Эдварда Джеймса Олмоса и Мэттью Фокса.

Сами актеры оригинального шоу также неоднократно говорили о возможности появления полнометражной киноленты. Так Эндю Линкольн говорил, что было бы здорово в фильме «поиграть с формой, временем и хронологией, возможно вернуть старых персонажей». Однако пока все эти идеи остаются на бумаге, никаких определенных планов у студии на создание полнометражной картины по «Ходячим мертвецам» нет.

«Ходячие мертвецы» впервые вышли на экраны в 2010 году. Идеологом телешоу выступил знаменитый режиссер Фрэнк Дарабонт. Сериал стабильно показывает высокие рейтинги.

Темы: Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Телевизионные сериалы
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.