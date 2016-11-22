Google выложит на YouTube 200 российских фильмов

Корпорация Google объявила о проведении Недели российского кино в сети интернет. Соответствующий анонс появился в официальном блоге компании.

На крупнейшем видеохостинге YouTube специально к акции был создан канал YouTube Russia. Там планируется разместить порядка более 200 российских фильмов, среди которых есть ленты, признанные классическими, а также фильмы-лидеры отечественного кинопроката.

Для свободного просмотра будут доступны работы режиссеров Алексея Учителя, Владимира Мельшова, Алексея Балабанова, Сергея Бодрова, Тимура Бекмамбетова, Андрея Звягинцева. В частности все желающие смогут посмотреть такие фильмы, как «Елки», «Супербобровы», «Легенда №17», «Левиафан».

Все фильмы будут разделены по плейлистам: «Кино про любовь», «Драмы», «Скоро Новый год», «Хиты проката», «Фильмы о семейных ценностях», «Советские комедии», «Основано на реальных событиях и героях», «Новая анимация», «Детям», «Кино о войне», «Документальное кино», «Фильмы о спорте».

Акция проводится совместно с крупнейшими кинопрокатными компаниями, такими как «Централ Партнершип», «Кинокомпания СТВ», «Мосфильм», «Союзмультфильм» и многими другими.

Акция стартует 28 ноября и завершится 4 декабря. Некоторые из фильмов доступны для просмотра на канале уже сейчас.