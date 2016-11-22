«28 панфиловцев»: достойный отпор мразям всех мастей

Военная драма «28 панфиловцев» выходит на российские экраны 24 ноября

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

В ноябре 1941 года враг стремительно прорывался в Москве. Перед бойцами 316-й стрелковой дивизии же стояла задача любой ценой удержать неприятеля на тесном пятачке у разъезда Дубосеково по пути к стратегически важному объекту. При этом солдаты прекрасно понимали, что полной победы над фашистами им данном этапе достичь не удастся, и максимум, что они могут сделать — отсрочить наступление войск неприятеля до прибытия подкрепления от наших. С этой задачей советским войскам удалось справиться, поскольку в том неравном бою было уничтожено 18 немецких танцев и порядка ста единиц пехоты.

Иногда сухие цифры могут превратиться в яблоко раздора. Увы, так и произошло с подвигом 28-ми гвардейцев-панфиловцев. Заметка военного корреспондента, призванная поднять боевой дух советских солдат, использовала некоторую подтасовку фактов, из-за чего в 1947 и 1966-м годах были предприняты первые робкие попытки пересмотра тех событий. А уж в наши дни на костях героев началась настоящая свистопляска! Особенно горе-ревизионеры упирали на то, что панфиловцев было гораздо больше, шестеро остались живы, а Иван Добробабин вообще был обвинен в итоге в сотрудничестве с оккупационными властями.

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

Серьезной критики все эти «обвинения» совершенно не выдерживают, поскольку бой у разъезда Дубосеково был, натиск врага ценой неимоверных усилий сдержали и советских солдат полегло немало. Однако подобные недостойные инсинуации, понятное дело, без достойного отпора оставаться не должны. Этим и решили озаботиться питерские создатели фильма «28 панфиловцев» - режиссер Ким Дружинин и продюсер Андрей Шальопа. Заручившись народной поддержкой (в результате краудфандинговой акции на съемки было собрано 30 миллионов рублей — примерно четвертая часть бюджета), они создали настоящий памятник героям.

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

Слава Богу, в фильме нет ни «озверевших СМЕРШевцев», ни льющих крокодиловы слезы фрицев а ля несуразный бондарчуковский «Сталинград», ни зацикленных на идеологии политруков. История простая и человечна, но, опять же, без набившего оскомину выворачивания нижнего белья и натужных любовных линий. Складывается впечатление, что местами создатели фильма все-таки хотят пойти по этому пути (эпизод с безымянной девушкой), но неимоверными усилиями удерживают себя от соблазнов.

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

В ожидании решающего сражения солдаты ведут размеренный образ жизни. Балагур Иван Москаленко (Александр Устюгов) шутками-прибаутками пытается поддержать в товарищах боевой дух. Политрук Василий Клочков (Алексей Морозов) произносит свою знаменитую речь, сводящуюся к тезису «велика Россия, но отступать некуда». Старшина Григорий Шемякин (Олег Фёдоров) одолеваем нехорошими предчувствиями. Каждый понимает, что дивизия имеет мало шансов, но, тем не менее, все дают себе установку «стоять не насмерть, но намертво».

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

В жанровом отношении фильм ближе всего к боевику. К такому раскладу привело принципиально нежелание авторов добавлять к тем событиям откровенную отсебятину. В результате действие фильма разворачивается поначалу лаконично и даже суховато. Сам бой снят на редкость удачно: наступающие фашисты представлены безликой «силой черною» (ход далеко не новый, но беспроигрышный), наши бойцы стоят насмерть, изредка перебрасываясь непошлыми шутками. В сражении есть масштаб, достоверность, достигнутые благодаря отказу от злоупотребления компьютерной графики и умелому использованию пиротехнических эффектов. Локации также отличаются достоверностью: поняв, что под родным Санкт-Петербургом есть свои специфические архитектурные особенности, Шальопа и Дружинин решили в итоге снимать в окрестностях Москвы.

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

Делая упор на человеческой истории, авторы «Панфиловцев» отказались и от издишней идеологизации. В фильме нет криков «за Сталина», не упоминается и СССР. Зато на финальных титрах рядом с именем каждого члена съемочной группы указан его родной город, а в одном из эпизодов русский солдат говорит казаху: «Сейчас мы показываем силу русских солдат, а, если нападут на Казахстан, покажем силу казахов». Отличный ответ тем критиканам, кого Владимир Мединский назвал «мразями».