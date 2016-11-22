Дочь Алексея Панина защитила его в суде

Скандал Алексея Панина с бывшей женой Юлией Юдинцевой вышел на новый виток

Алексей Панин

В настоящий момент экс-супруга обвиняет его в многомиллионных долгах и обратилась в суд с просьбой привлечь Панина по административной статье за неуплату алиментов и за невыполнение решение суда. Дело в том, что согласно закону девятилетняя Нюся должна жить с матерью, но недавно сбежала от него к отцу.

Сам Панин решительно отражает все обвинения гражданской экс-жены. «Во-первых, Юдинцева никогда не была моей женой! - сказал он «КП». - А во-вторых, о каких алиментах может идти речь, если с рождения дочь живет со мной? Если на то пошло, то это Юдинцева должна мне алименты за все эти годы. Я понимаю, она не может мне простить тот факт, что ребенок живет со мной. И сейчас, когда в суде решается судьба моей дочери, возникают такие провокации. Между тем, моя дочь впервые сама выступила в суде, где на данный момент идут очередные слушания по установлению месту жительства ребёнка. Мнение Нюси сейчас, безусловно, учитывается. Но, если бы моей дочери было бы не 9 лет, как сейчас, а 10-ть, то ее слово было бы окончательным и решающим в этой истории. Она бы осталась со мной по закону! То, что заявила моя дочь в суде было для многих откровением. Нюся сказала, что не хочет жить с матерью. Дочь подробно рассказала о своей жизни с мамой, когда Юдинцевой удалось тайно увезти ее к себе. Это как раз тот период, когда я целый год не работал, искал дочь в Питере»

Алексей Панин

По словам Панина, его дочь сообщила судьям сенсационные вещи. «Нюся сказала в суде, что мама выпивала и оставляла ее одну дома, порой даже забывая ее накормить. И многие другие страшные вещи. В зале присутствовали детские психологи. И никто не поставил под сомнение слова моего ребёнка. Что касается моих долгов и других нелепых обвинений в мой адрес (к примеру, недавнюю истории с собакой), на мой взгляд, это очередная провокация Юдинцевой, которая в очередной раз хочет смешать меня с грязью».

Алексей Панин

Панин заверил, что пресловутая история с собакой завершилась благополучным для него образом: «После выхода этого скандального видео в одном из телешоу на канале НТВ, мне позвонили с этого же канала, журналисты из программы «Русские сенсации» с предложением снять хороший фильм, в котором я смогу опровергнуть всю эту ложь и рассказать о своей реальной жизни. Надеюсь в ближайшее время фильм выйдет в эфир и люди смогут увидеть настоящего Алексея Панина, а не того придурка, которым меня делает недобросовестная желтая пресса».

Фото с сайта kino-teatr.ru