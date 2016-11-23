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Голливуд снимет байопик о звезде австралийского баскетбола

10:01 23.11.2016
Мэттью Деллаведова. Фото с офстраницы спортсмена в Facebook
Мэттью Деллаведова. Фото с офстраницы спортсмена в Facebook

Знаменитый австралийский баскетболист Мэттью Деллаведова получит собственный байопик, сообщает Fox Sports.

По данным издания Деллаведова и его австралийский менеджер Брюс Кайдер объединились с голливудскими продюсерами Захари Грином и Джейсоном Шуманом для создания художественного фильма, основанного на биографии спортсмена.

Проект фигурирует под названием «Финал четырех». Сюжет сосредоточится на карьере Деллаведова, его пути к славе одного из наиболее популярных игроков НБА в составе команды «Кливленд Кавальерс».

«Я горжусь тем, что моя история показалась достаточно интересной, чтобы снять по ней художественный фильм. Я рад работать с этой невероятной командой и счастлив рассказать свою историю, которая быть может вдохновит детей по всему миру, докажет им, что мечту можно осуществить, а тяжелый ежедневный труд в конечном итоге окупается», - прокомментировал баскетболист.

Съемки картины планируется начать в Австралии в 2017 году. Дата релиза фильма не определена.

Темы: Выдающиеся спортсмены за рубежом, Кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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