Голливуд снимет байопик о звезде австралийского баскетбола

Знаменитый австралийский баскетболист Мэттью Деллаведова получит собственный байопик, сообщает Fox Sports.

По данным издания Деллаведова и его австралийский менеджер Брюс Кайдер объединились с голливудскими продюсерами Захари Грином и Джейсоном Шуманом для создания художественного фильма, основанного на биографии спортсмена.

Проект фигурирует под названием «Финал четырех». Сюжет сосредоточится на карьере Деллаведова, его пути к славе одного из наиболее популярных игроков НБА в составе команды «Кливленд Кавальерс».

«Я горжусь тем, что моя история показалась достаточно интересной, чтобы снять по ней художественный фильм. Я рад работать с этой невероятной командой и счастлив рассказать свою историю, которая быть может вдохновит детей по всему миру, докажет им, что мечту можно осуществить, а тяжелый ежедневный труд в конечном итоге окупается», - прокомментировал баскетболист.

Съемки картины планируется начать в Австралии в 2017 году. Дата релиза фильма не определена.