Первому спин-оффу «Звездных войн» предрекают один из лучших стартов

В середине декабря в широкий прокат выйдет первый спин-офф легендарной саги «Звездные войны».

Аналитики предрекают картине «Изгой — один» один из лучших декабрьских дебютов в истории американского кинопроката. Кинокритики уверены, что за первый уикенд кинолента, посвященная Дарту Вейдору, соберет от 130 до 150 миллионов долларов, пишет The Hollywood Reporter. И тем самым проект приблизится к показателям фильма «Звездные войны. Пробуждение силы» (2015), который собрал за первые три дня проката 248 миллионов долларов, показав лучший дебют в истории американского кино.

Всего за 2016 год более 130 миллионов долларов на старте сумели собрать всего пять кинолент: «Дэдпул», «Отряд самоубийц», «В поисках Дори», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Первый мститель: Противостояние».

Представители студии Disney не ждали от спин-оффов «Звездных войн» серьезных финансовых показателей, так как в фильмах нет старых и известных персонажей, кроме главных героев. В случае «Изгоя» это лишь Дарт Вейдер. По словам представителей студии, главным источником вдохновения для первого спин-оффв стали голливудские приключенческие фильмы о Второй мировой войне.

Сюжет «Изгоя — один» рассказывают о событиях, которые предшествовали четвертому эпизоду «Звездных войн». Главные роли в картине сыграли Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Бен Мендельсон, Форест Уитакер, Донни Йен, Диего Луна, Алан Тьюдики. Премьера ленты запланирована на 14 декабря.