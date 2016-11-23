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Культовый роман Фрэнка Герберта «Дюна» получит новую экранизацию

13:20 23.11.2016
Фото с сайта kinopoisk.ru
Фото с сайта kinopoisk.ru

Кинокомпания Legendary приобрела права на кино- и телеадаптацию знаменитого романа «Дюна» писателя Фрэнка Герберта.

Как сообщает Deadline, исполнительными продюсерами будущего проекта станут наследники писателя: Брайан Герберт, Байрон Мерриттт и Ким Герберт. Сроки работ над очередной экранизацией «Дюны» пока не определены.

Оригинальный роман вышел в 1965 году. Он был отмечен сразу двумя престижными премиями в области научной фантастики. Впоследствии роман получил несколько новых книг, превратившись в полноценную франшизу.

«Дюна» была уже дважды экранизирована. В 1984 году полнометражный фильм снял режиссер Дэвид Линч, однако кинематографист позже признавался, что кинолента является одной из самых неудачных в его карьере.

В 2000 году режиссер Джон Харрисон снял мини-сериал, который стал обладателем двух премий «Эмми». 

Темы: Кинокомпании, Кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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