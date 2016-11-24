Режиссер фильма о Джеймсе Бонде снимет игровую ленту о Винни-Пухе

Компания Disney объявила о начале работ над полноформатным игровым фильмом о Винни-Пухе.

Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссером проекта назначен Марк Форстер, на счету которого такие фильмы как «Война миров Z», «Волшебная страна», «Квант милосердия».

В центре сюжета окажется повзрослевший и обзаведшийся собственной семьей Кристофер Робин. Став бизнесменом он полностью потерял живость воображения, а вся его жизнь посвящена работе. И вот в его жизнь вновь возвращается старый друг – Винни-Пух, который просит помочь найти остальных старых друзей.

Фильм будет содержать элементы магического реализма, а режиссер постарается создать атмосферу «ожидания будущего». Сроки работ над проектом пока не определены. Напомним, в планах Disney уже значатся съемки полнометражных игровых фильмов по мотивам мультфильмов «Аладдин», «Мулан», «Король Лев» и других.