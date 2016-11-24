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Режиссер фильма о Джеймсе Бонде снимет игровую ленту о Винни-Пухе

11:53 24.11.2016
Кадр из мультфильма «Приключения Винни-Пуха»
Кадр из мультфильма «Приключения Винни-Пуха»

Компания Disney объявила о начале работ над полноформатным игровым фильмом о Винни-Пухе.

Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссером проекта назначен Марк Форстер, на счету которого такие фильмы как «Война миров Z», «Волшебная страна», «Квант милосердия».

В центре сюжета окажется повзрослевший и обзаведшийся собственной семьей Кристофер Робин. Став бизнесменом он полностью потерял живость воображения, а вся его жизнь посвящена работе. И вот в его жизнь вновь возвращается старый друг – Винни-Пух, который просит помочь найти остальных старых друзей.

Фильм будет содержать элементы магического реализма, а режиссер постарается создать атмосферу «ожидания будущего». Сроки работ над проектом пока не определены. Напомним, в планах Disney уже значатся съемки полнометражных игровых фильмов по мотивам мультфильмов «Аладдин», «Мулан», «Король Лев» и других. 

Темы: Кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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