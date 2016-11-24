]]> ]]>
Главная Кино Новости

Фонд кино попросили увеличить квоту на производство мультфильмов

09:40 24.11.2016

На базе студии «Союзмультфильм» может быть создан центр российской анимации. С такой инициативой выступил и.о. директора компании Глеб Давыдов пишет РИА Новости.

По словам Давыдова «Союзмультфильм» обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы на базе нового комплекса создать соответствующий центр анимации. Однако он признался, что пока конкретных разработок по созданию подобного центра нет.

В свою очередь Министерство культуры РФ предложило Фонду кино ввести квоту на производство определенного количества полнометражных анимационных фильмов в России. По словам замминистра культуры Сергея Обрывалина в 2016 году на экраны вышло 7 анимационных кинолент, в 2017 году планируется выпустить 10.

Он также отметил, что одной из проблем российской анимации является дефицит специалистов-аниматоров второго звена. В связи с этим Минкультуры выступило с предложением к регионам проработать возможность создания краткосрочных курсов для специалистов анимации, а также включить в региональный бюджет средства для приобретения анимационных фильмов для широкого проката.
 

Темы: Кино в России, Культура и искусство в России, Мультфильм, Министерство культуры РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.11.2016, 10:53
Гость: Skeptik

Паразиты и глисты от «Союзмультфильм»
клянчат деньги!
Почему они не продают свой товар и не зарабатывают на этом милларды?
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.