Фонд кино попросили увеличить квоту на производство мультфильмов

На базе студии «Союзмультфильм» может быть создан центр российской анимации. С такой инициативой выступил и.о. директора компании Глеб Давыдов пишет РИА Новости.

По словам Давыдова «Союзмультфильм» обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы на базе нового комплекса создать соответствующий центр анимации. Однако он признался, что пока конкретных разработок по созданию подобного центра нет.

В свою очередь Министерство культуры РФ предложило Фонду кино ввести квоту на производство определенного количества полнометражных анимационных фильмов в России. По словам замминистра культуры Сергея Обрывалина в 2016 году на экраны вышло 7 анимационных кинолент, в 2017 году планируется выпустить 10.

Он также отметил, что одной из проблем российской анимации является дефицит специалистов-аниматоров второго звена. В связи с этим Минкультуры выступило с предложением к регионам проработать возможность создания краткосрочных курсов для специалистов анимации, а также включить в региональный бюджет средства для приобретения анимационных фильмов для широкого проката.

