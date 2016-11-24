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Названы самые провальные голливудские фильмы года

10:41 24.11.2016
Фрагмент постера к фильму «Макс Стил»
Фрагмент постера к фильму «Макс Стил»

Влиятельный бизнес-журнал Forbes опубликовал список самых неудачных фильмов Голливуда в 2016 году.

Самым провальным проектом года стала картина режиссера Стюарта Хендлера «Макс Стил», снятая в жанре научной фантастики. При бюджете в 11 миллионов долларов картина смогла собрать всего 4,4 миллиона.

Вторую строчку этого анти-рейтинга занимает фильм «Свободный штат Джонса». Киноленту не спасло даже участие звездного Мэттью Макконахи, и при бюджете в 50 миллионов долларов она собрала всего 23 миллиона. На третьем месте оказался проект «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся», собравший 9,5 миллиона долларов при бюджете в 20 миллионов.

В список самых неудачных фильмов Голливуда также попали «Гордость и предубеждение и зомби», «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры», «Шпионы по соседству», «Репортерша», «Братья из Гримсби», «Сноуден» и «Зачинщики».

Темы: Forbes, Кино, Кино в мире, Премьеры в мире кино, Рейтинги
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 12:28
Евгений В

Сейчас в Сибири порядка 70 каналов ТВ и очень сомнительно, чтобы фильмы Голливуда смотрели более 1% населения, зачем их покупают? Правда наше киноискусство тоже не особо далеко ушло за небольшим исключением.
24.11.2016, 12:27
Все

последнее голливудское - это апокалипсис и отстой при качественной съёмке. Полное разочарование в тренде имперской жизни
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