Названы самые провальные голливудские фильмы года

Влиятельный бизнес-журнал Forbes опубликовал список самых неудачных фильмов Голливуда в 2016 году.

Самым провальным проектом года стала картина режиссера Стюарта Хендлера «Макс Стил», снятая в жанре научной фантастики. При бюджете в 11 миллионов долларов картина смогла собрать всего 4,4 миллиона.

Вторую строчку этого анти-рейтинга занимает фильм «Свободный штат Джонса». Киноленту не спасло даже участие звездного Мэттью Макконахи, и при бюджете в 50 миллионов долларов она собрала всего 23 миллиона. На третьем месте оказался проект «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся», собравший 9,5 миллиона долларов при бюджете в 20 миллионов.

В список самых неудачных фильмов Голливуда также попали «Гордость и предубеждение и зомби», «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры», «Шпионы по соседству», «Репортерша», «Братья из Гримсби», «Сноуден» и «Зачинщики».