Скончался знаменитый советский режиссер-сказочник Михаил Юзовский

На 77-м году жизни скончался известный российский режиссер Михаил Юзовский, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Союза кинематографистов РФ.

Причина смерти кинематографиста не сообщается. Прощание с Юзовским состоится 26 ноября в ритуальном зале морга Первой градской клинической больницы.

Михаил Юзовский родился 5 мая 1940 года в Москве. В 1968 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа после чего начал работать режиссером-постановщиком киностудии им. М. Горького.

На его счету такие популярные советские фильмы-сказки как «Раз, два — горе не беда!», «После дождичка в четверг...», «Тайна железной двери». В период с 1975 по 1990 годы снял более 30 сюжетов для детского киножурнала «Ералаш».