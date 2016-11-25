«Поезд в Пусан»: этот поезд в огне – и нам не на что больше жать

Корейский фильм ужасов «Поезд в Пусан» вышел в россйиский прокат 24 ноября

Кадр из фильма «Поезд в Пусан»

Пай-девочка Суан Ан просит высокомерного отца-брокера Сока Ву подарить ей на день рождения поездку к маме в Пусан. Ее родители давно в разводе, а поэтому до последнего времени отец игнорировал настойчивые уговоры дочки. Но теперь ради праздника ему пришлось пойти у дочери на поводу. И не зря — потому что в день отъезда большая часть страны оказалась охвачена некой эпидемией, превращающей людей в зомби.

То ли распылившиеся химикаты тому виной, то ли людская алчность и глупость, но факт остается фактом: люди заражаются мгновенно, обретают невиданную скорость и норовят разодрать в клочья еще живых собратьев. Какое-то время поезд оказывается единсвенным местом, куда еще не проник смертоносный вирус. Но это ненадолго, ведь в комфортабельный экспресс проникает носитель инфекции и быстро превращает поездку в fд на колесах. Остается одна надежда на Пусан, который, по слухам, до последнего держит круговую оборону против прущей на него со всех сторон озверевшей нечисти. Однако и эта информация нуждается в тщательной проверке.

Кадр из фильма «Поезд в Пусан»

Так и хочется процитировать старину Карла-Густава Юнга: «Сновидения об опоздании на поезд означают страх смерти». «Поезд — это жизнь, стремительно несущаяся к смерти», - уточнил бы прагматик Саша Васильев из группы «Сплин». А вот не сомневающийся в существовании потустороннего мира Борис Гребенщиков написал об этом посмертном опыте умиротворенную «Великую железнодорожную симфонию». (Про «Поезд в огне» можно даже и не говорить – да и в фильме будет почти буквальная иллюстрация к этому хиту). Пожалуй, для нового южнокорейского хоррора подходят все эти смыслы, но с поправкой на «Желтую стрелу» Виктора Пелевина: и высадиться на пустоши как-то не тянет, и ехать дальше с такими соседями уже невмоготу.

Кадр из фильма «Поезд в Пусан»

О Пусане мы знаем намного меньше, чем о символике поезда. Но есть одно весомое высказывание на эту тему у Александра Ф. Скляра. Его песня «Вдвоем» начинается со слов: «Переплыть канал в Пусане — старый мост давно упал». И дальше — внимание! - ключевые для понимания фильма строки «часто женщина спасает, что мужчина потерял». В фильме именно женщинам отводится вдохновительниц своих сермяжных мужчин на подвиги и умягчительниц злых сердец. От этой отправной точки и стоит отталкиваться, иначе бы прогнозы создателей фильма о дальнейшей участи «процветающего капитализма» показались бы нам слишком неутешительными.

Кадр из фильма «Поезд в Пусан»

Если же говорить о чисто технической стороне фильма, то здесь всё просто безупречно. Ценителям веселого азиатского треша здесь, пожалуй, нечего ловить: фабула и динамика у ленты вполне голливудские, а национальный колорит сводится разве что к несколько гипертрофированному выражению почтения к старшим (которое при этом не всегда искреннее). Есть в фильме и юмор про сидящего у мамы в животике «забубеня», используемый ради небольшой разрядки обстановки. Зомби в фильме не только пугающие, но и психологически достоверные. Редко где в мировом кинематографе можно проследить у этих тварей момент внутреннего перехода от здорового состояния к полной деструкции. Однако здесь это будет связано с воскрешением детских переживаний и форсированием не самых приглядных сторон человеческого характера.

Настоятельно рекомендуем этот фильм тем, кому близко сравнение беспринципных акул капитализма с шагающими по головам зомби.