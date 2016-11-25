Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским копиям фильма «28 панфиловцев»

Роскомнадзор направил уведомления владельцам ряда интернет-ресурсов об ограничении доступа к нелегально распространяемым ими копиями и сценарию фильма «28 панфиловцев», сообщает РИА Новости.

Картина режиссера Кима Дружинина вышла в широкий прокат 24 ноября. Она создавалась с участием так называемого «народного финансирования». В акции приняли участие около 35 тысяч человек, которые собрали более 34,7 миллиона рублей. Примерно треть производственного бюджета составило финансирование со стороны министерств культуры России и Казахстана. Общий бюджет проекта составил 150 миллионов рублей.

Лента рассказывает о знаменитом подвиге бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова, которые защитили Москву от вражеских танков зимой 1941 года. В ходе боев панфиловцы уничтожили 18 немецких танков.

Материалы фильма утекли в Сеть за несколько дней до премьеры. Так на одном из сайтов был обнаружен сценарий картины, размещенный без ведома правообладателя. Ряд сайтов нелегально распространял копии фильма. В связи с этим Мосгорсуд принял решение о предварительных обеспечительных мерах в отношении данных интернет-ресурсов.