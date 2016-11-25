Стивен Сигал получил российский паспорт от Путина

Президент Владимир Путин лично вручил паспорт гражданина Российской Федерации американскому актеру Стивену Сигалу.

«Я вас хочу поздравить и выразить надежду на то, что это маленький, но все-таки жест и может быть признак постепенной нормализации и наших межгосударственных отношений», - сказал при этом российский лидер.

Он также отметил, что наличие гражданства будет способствовать реализации планов Сигала в России и общению с друзьями, передает ТАСС.

Путин напомнил актеру, что паспорт не действителен без подписи его обладателя. Сигал в ответ на это расписался на первой странице документа. Кроме того, он поблагодарил президента по-русски.

Указ о принятии Сигала в гражданство РФ был подписан Путиным в начале месяца. Ранее актер рассказал о наличии родственников в Санкт-Петербурге и Сибири.

