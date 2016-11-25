Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи стала кавалером ордена Почетного легиона. Об этом артистка написала в своем аккаунте в Instagram.

Почетная государственная награда Франции была вручена Беллуччи во время торжественной церемонии в Елисейском дворце. Актриса получила орден из рук президента Франции Франсуа Олланда.

«Я польщена и тронута честью стать кавалером ордена Почетного легиона», - написала Беллуччи, поблагодарив Олланда и Францию за оказанную ей честь.

Орден Почетного легиона был учрежден в 1802 году Наполеоном Бонапартом. Награда и по сей день считается знаком государственного признания особых услуг во Франции.