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Владимир Бортко снимет фильм о событиях на Украине

10:30 28.11.2016
Фрагмент обложки книги «Убийство городов»
Фрагмент обложки книги «Убийство городов»
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Следующим фильмом режиссера Владимира Бортко станет картина, посвященная событиям на Украине последних лет.

Как пишет ТАСС, кинематографист планирует приступить к съемкам киноленты уже в мае 2017 года. В основу фильма ляжет книга журналиста и писателя Александра Проханова «Убийство городов», вышедшая в 2015 году.

Согласно сюжету повествования главный герой россиянин Николай Рябинин отправляется на Донбасс воевать за ополченцев. В первом же бою его однополчане погибают, а он сам попадает в плен, где его вместе с другими, такими же как он, приговаривают к расстрелу.

О том, где будут проходить основные съемки, пока не сообщается. По словам Бортко, снимать планируется, в том числе и на Донбасе. Актерский состав пока также не орпределен.

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино
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