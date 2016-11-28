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Мединский предложил снять фильм «Страсти о Зое» о жизни Зои Космодемьянской

11:13 28.11.2016
Зоя Космодемьянская. Фото с сайта wikipedia.org
Зоя Космодемьянская. Фото с сайта wikipedia.org

История Героя Советского Союза Зои Космодемьянской достойна создания полнометражного фильма, пишет ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского.

По словам Мединского, сейчас в стране не хватает фильмов, которые бы рассказывали о подвигах отдельных российских солдат. «Нам не хватает соответствующих объектов показа. У нас там «Спасти рядового Райана» есть, но никто не пытается спасти разведчицу Космодемьянскую», - цитирует агентство слова Мединского.

Глава Минкульта отметил, что кино — это один из способов привлечения общественного внимания к истории. Он сравнил фильм о Космодемьянской с картиной Гибсона «Страсти Христовы», предложив назвать картину о разведчице «Страсти о Зое». Мединский назвал дом, где она провела свою последнюю ночь перед казнью «Голгофой», а саму Космодемьянскую «святой, такой же святой как 28 героев-панфиловцев».

Темы: Кино, Кино в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 13:19
Оно, конешно, так

Но только не во власти.
28.11.2016, 13:13
Евгений В

Что от этих можно ждать. кроме очередного извращения истории.
28.11.2016, 12:55
Забыл, видать

что чёрного кабеля не отмоешь до бела.
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