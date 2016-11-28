Мединский предложил снять фильм «Страсти о Зое» о жизни Зои Космодемьянской

История Героя Советского Союза Зои Космодемьянской достойна создания полнометражного фильма, пишет ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского.

По словам Мединского, сейчас в стране не хватает фильмов, которые бы рассказывали о подвигах отдельных российских солдат. «Нам не хватает соответствующих объектов показа. У нас там «Спасти рядового Райана» есть, но никто не пытается спасти разведчицу Космодемьянскую», - цитирует агентство слова Мединского.

Глава Минкульта отметил, что кино — это один из способов привлечения общественного внимания к истории. Он сравнил фильм о Космодемьянской с картиной Гибсона «Страсти Христовы», предложив назвать картину о разведчице «Страсти о Зое». Мединский назвал дом, где она провела свою последнюю ночь перед казнью «Голгофой», а саму Космодемьянскую «святой, такой же святой как 28 героев-панфиловцев».