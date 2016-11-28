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Forbes назвал самые популярные фильмы о Рождестве

13:37 28.11.2016
Кадр из фильма «Один дома»
Кадр из фильма «Один дома»
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Влиятельный журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее популярных рождественских кинолент.

Всего в список попали 25 фильмов, которые являются наиболее кассовыми в американском прокате. Возглавила рейтинг картина режиссера Криса Коламбуса «Один дома» с Маколеем Калкиным 1990 года.

На второй строчке расположилась картина «Как Гринч украл Рождество» с Джимом Керри. Замыкает тройку самых популярных фильмов о Рождестве «Полярный экспресс» режиссера Роберта Земекиса.

В список также попали фильмы «Эльф», «Один дома 2», «Санта Клаус 1-3», «Рождественская история», «Четыре Рождества», «Божественное рождение».

Темы: Forbes, Кино в мире, Рейтинги
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 22:27
Антибибер

"Один дома"?! Такое больше одного раза смотреть не хочется - да, есть смешные моменты, но в целом неискренне, фальшиво.
Если говорить об голливудских фильмах, то лично для меня на первом месте - "Белое Рождество" (1954 г.) с великолепной четвёркой - Бинг Кросби (Bing Crosby), Дэнни Кэй (Давид Каминский) (Danny Kaye), Розмари Клуни (Rosemary Clooney) и Вера-Эллен (Vera-Ellen Westmeier Rohe). Этот фильм действительно согревает душу. Настоящее праздничное кино. Так больше не снимают. Финал вообще у многих вызывет слёзы - настолько тёплая атмосфера и трогательная музыка. Не знаю, знают ли этот фильм в России, но всем рекомендую его посмотреть на 25 декабря. Такой Америки больше нет...
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