Forbes назвал самые популярные фильмы о Рождестве

Влиятельный журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее популярных рождественских кинолент.

Всего в список попали 25 фильмов, которые являются наиболее кассовыми в американском прокате. Возглавила рейтинг картина режиссера Криса Коламбуса «Один дома» с Маколеем Калкиным 1990 года.

На второй строчке расположилась картина «Как Гринч украл Рождество» с Джимом Керри. Замыкает тройку самых популярных фильмов о Рождестве «Полярный экспресс» режиссера Роберта Земекиса.

В список также попали фильмы «Эльф», «Один дома 2», «Санта Клаус 1-3», «Рождественская история», «Четыре Рождества», «Божественное рождение».